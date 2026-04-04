Decretan toque de queda y restricción de parrillero tras atentado con explosivos en Briceño

Mientras que avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias y responsables, las autoridades de gobierno en el municipio de Briceño definieron medidas para garantizar el orden público tras el grave atentado con explosivos registrado en las últimas horas en pleno parque principal.

Entre las decisiones urgentes adoptadas por la administración de esa localidad del Norte de Antioquia se encuentra el toque de queda nocturno, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. del siguiente día, hasta el próximo martes 7 de abril.

De igual manera, hasta el miércoles 15 de abril estará prohibido el tránsito de motocicletas con parrillero, así como el parqueo de este tipo de vehículos en vías públicas del municipio.

Según las versiones preliminares de lo ocurrido, el reciente hecho terrorista en el municipio se habría generado precisamente tras la detonación de una motocicleta cargada con explosivos en el parque principal, muy cerca a la estación de Policía y la iglesia principal donde se desarrollaban actividades litúrgicas propias del Viernes Santo.



La explosión que dejó un patrullero herido generó también el rechazó del director de la Policía Nacional, el general William Rincón. A través de su cuenta en X el alto mando sostuvo que no permitirá “que el miedo o la intimidación pretendan debilitar la labor legítima de quienes trabajan día y noche por la convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

“A quienes están detrás de estos hechos criminales, les reiteramos que la respuesta de la Policía Nacional será firme, articulada y contundente. No habrá espacios para la impunidad”, expresó el general.

De igual manera, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el atentado como una “reacción cobarde” de los grupos armados presentes en el territorio ante la operatividad de la fuerza pública en su contra.

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“Aunque este ataque terrorista no dejó víctimas fatales, sí constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad al atacar a la población civil y emplear medios y métodos prohibidos por el DIH. Estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente”, afirmó el ministro quien también recordó que están habilitados todos los canales de denuncia para quien tenga información que permita identificar a los responsables del hecho.