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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Decretan toque de queda y restricción de parrillero tras atentado con explosivos en Briceño

Decretan toque de queda y restricción de parrillero tras atentado con explosivos en Briceño

El hecho, que dejó un patrullero herido, fue rechazado por el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional.

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