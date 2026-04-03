Un policía herido dejó fuerte explosión en zona urbana de Briceño, Antioquia

En horas de la noche de este Vierne Santo, se registró una fuerte explosión el municipio de Briceño, Antioquia, luego de la activación de un artefacto en la zona urbana de esta zona del departamento, que, lastimosamente, dejó un policía herido.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, por fortuna, el uniformado quedó fuera de peligro, pero hizo un llamado a las autoridades a activar un plan en la zona para dar pronto con los responsables de este lamentable hecho.

La explosión generó momentos de pánico entre los habitantes, especialmente porque ocurrió mientras se desarrollaba el tradicional sermón de las Siete Palabras; varias personas que participaban en actos religiosos quedaron en medio de la emergencia y tuvieron que refugiarse en la iglesia, donde permanecieron resguardadas, mientras otros ciudadanos decidieron encerrarse en sus viviendas por temor.

En un video e imágenes conocidas en redes sociales, se pudo apreciar el impacto de explosión que dejó fuertes daño materiales en el sector, entre esos, una motocicleta que quedó completamente destruida, además de algunos daños en unas viviendas cercan al punto de donde detonó este artefacto.



"He sido informado de un ataque terrorista en Briceño, este viernes santo: una carga explosiva detonó en la zona urbana y dejó un Policía herido. El uniformado está fuera de peligro. En ese municipio, que años atrás estuvo libre de coca y de minas antipersona, los criminales regresaron gracias a la paz total de Petro", dijo.

De acuerdo con las autoridades, en la zona delinquen el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc de alias 'Calarcá'.