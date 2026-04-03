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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un policía herido dejó fuerte explosión en zona urbana de Briceño, Antioquia

Un policía herido dejó fuerte explosión en zona urbana de Briceño, Antioquia

En la zona delinquen grupos como el Clan de Golfo y disidencias de alias 'Calarcá'. Las autoridades activan plan en la zona para mitigar la situación.

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