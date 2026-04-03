Antioquia mantiene alerta verde hospitalaria para atender emergencias durante Semana Santa

En el marco de la temporada de Semana Santa, la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos sanitarios y fomentar el autocuidado entre la ciudadanía durante los días de mayor movilidad.

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de evitar el contacto con animales desconocidos y de no manipular fauna silvestre. En caso de mordeduras o arañazos, recomendaron acudir de inmediato a un centro asistencial y abstenerse de automedicarse.

De igual manera, para quienes viajen con mascotas, se aconseja portar el carné de vacunación y garantizar que perros y gatos cuenten con el esquema completo contra la rabia.

En destinos de clima cálido o zonas selváticas, el secretario encargado de Salud, Diego Valderrama, sugirió el uso de repelente, prendas de manga larga y la aplicación previa de vacunas, especialmente contra fiebre amarilla y sarampión, enfermedades que actualmente se encuentran bajo vigilancia epidemiológica internacional.



El pescado es uno de los alimentos con mayor consumo durante estos días, por lo que destacó que se mantienen controles a sitios de comercialización, pero también pidió a la ciudadanía verificar la calidad del producto.

"Debemos comprarlo en lugares autorizados, pero también que la textura de los ojos del pescado estén sobresalientes, que tenga un aspecto brillante, que las agallas estén rosadas o rojas, que el olor sea agradable y que esté debidamente refrigerado", indicó.

Si bien el funcionario advirtió que está declarada la alerta verde hospitalaria, es decir, hay disponibilidad de infraestructura y recursos para atender cualquier situación, reiteró medidas de higiene básicas para evitar el contagio de enfermedades.

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Entre ellas se encuentran el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios y el aislamiento preventivo para evitar la propagación de contagios.