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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Antioquia mantiene alerta verde hospitalaria para atender emergencias durante Semana Santa

Antioquia mantiene alerta verde hospitalaria para atender emergencias durante Semana Santa

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tener especial atención para el consumo de pescado y la prevención de enfermedades tropicales.

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