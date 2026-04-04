En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ofrecen $100 millones por responsables de atentado con explosivos en Briceño, Antioquia

Ofrecen $100 millones por responsables de atentado con explosivos en Briceño, Antioquia

Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc están entre los principales sospechosos de perpetrar el hecho durante celebraciones del Viernes Santo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad