Ofrecen $100 millones por responsables de atentado con explosivos en Briceño, Antioquia

Mientras avanzan las labores investigativas por parte de la fuerza pública, autoridades en Antioquia también han decidido acudir a información ciudadana que permita esclarecer los hechos terroristas ocurridos en pleno parque del municipio de Briceño.

Durante el desarrollo de las actividades religiosas propias del Viernes Santo en la iglesia principal, a muy pocos metros de allí y de la estación de policía, detonó una motocicleta cargada con explosivos que produjo lesiones en un patrullero.

Ahora, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información precisa que permita identificar y capturar a los responsables del hecho violento sobre los que hasta el momento no hay claridad.

"Desde el momento en que se registró el hecho, unidades de la Policía Nacional activaron los protocolos de seguridad y desplegaron operativos en la zona. Nuestro objetivo es establecer con claridad las circunstancias de este atentado e identificar a los responsables. La policía rechaza de manera contundente este tipo de acciones criminales que ponen en riesgo la integridad de nuestros policías y, por ende, de la comunidad", dijo el coronel Luis Muñoz es el comandante de la Policía en Antioquia.



El gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de $100 millones por responsables del atentado con explosivos en pleno parque principal del municipio de Briceño. Se presume que tras la acción podrían estar las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo. #VocesySonidos pic.twitter.com/wLL29SXrIK — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 4, 2026

Como principales sospechosos está el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc, grupos armados que desde hace varios meses sostienen intensas disputas por las rentas criminales y el control territorial incluso en zona urbana.

Una de las hipótesis que también ha cobrado mayor fuerza con relación al atentado tiene que ver con posibles retaliaciones de las disidencias ante la ofensiva que en las últimas semanas las fuerzas militares han desplegado en su contra y que han estado muy cerca de Neider Yesid Uñate López, alias ‘primo Gay’, uno de sus máximos cabecillas.

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Recientes operativos dejaron como principales resultados la captura de quien sería una de sus parejas sentimentales y uno de sus escoltas. La redada de las autoridades ha llevado a la circulación de fotografías de este cabecilla muerto que hasta ahora no han sido confirmadas y que serían utilizadas como estrategia para facilitar su huida y movilidad por diferentes zonas del Norte y Nordeste de Antioquia.