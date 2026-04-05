Dos capturados en Bogotá tras robar equipos tecnológicos valorados en 15 millones

La Policía Nacional anunció la captura de dos hombres que estarían involucrados en el robo de equipos tecnológicos en una vivienda del municipio de San Gil, Santander, luego de ser rastreados hasta la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril, cuando los presuntos delincuentes, al parecer integrantes de una banda especializada en hurtos a residencias, forzaron la cerradura de un conjunto residencial y se llevaron varios dispositivos electrónicos de alto valor.

Tras el robo, la Seccional de Investigación Criminal, junto con patrullas de vigilancia y el monitoreo de cámaras de seguridad, inició un seguimiento que permitió ubicar uno de los dispositivos en Fontibón, dentro de un vehículo tipo chana en la calle 16B con carrera 99, utilizado presuntamente para transportar los objetos hurtados.

En el procedimiento, los uniformados recuperaron un computador y dos tablets, cuyo valor total asciende a aproximadamente $15 millones. Uno de los capturados registra nueve anotaciones judiciales previas por concierto para delinquir y hurto calificado, lo que refuerza su presunta vinculación con esta banda.



Ambos detenidos y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de receptación.