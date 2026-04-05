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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Dos capturados en Bogotá tras robar equipos tecnológicos valorados en 15 millones

Dos capturados en Bogotá tras robar equipos tecnológicos valorados en 15 millones

Uno de los capturados registra nueve anotaciones judiciales previas por concierto para delinquir y hurto calificado, según informó la Policía Nacional.

Capturados en Bogotá por robar equipos tecnológicos.
Capturados en Bogotá por robar equipos tecnológicos.
Foto: Policía Nacional.
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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