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Blu Radio  / Mundo  / El Servicio Secreto de EE. UU. investiga un reporte de disparos cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de EE. UU. investiga un reporte de disparos cerca de la Casa Blanca

Los agentes federales respondieron a un reporte de disparos a primera hora de este domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette, detalló la agencia en un comunicado.

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