Secretaria general de AI ve repugnante amenaza de Trump de volar infraestructuras en Irán

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnes Callamard, calificó este domingo de "repugnante" la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de destruir infraestructuras en Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo y el comercio mundial.

"Nos vamos quedando sin palabras para denunciar y condenar. Los civiles iraníes serán los primeros en sufrir por la destrucción de centrales eléctricas y puentes", afirmó la activista en su cuenta personal de X.

"Sin calefacción, sin electricidad, sin agua, sin capacidad para moverse o huir, y todo lo que eso implica para su derecho a la vida. Una declaración repugnante", añadió.

Trump amenazó hoy al Gobierno iraní con desatar "el infierno" si no reabre el paso estratégico que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico antes de este martes, en un mensaje en su red social Truth Social.



"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió el líder republicano.

Donald Trump Foto: AFP

"Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", agregó.

Posteriormente, dijo a la cadena estadounidense Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes y aseguró que hay negociaciones en marcha.

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En caso de no alcanzar un pacto, afirmó estar "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo".

El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).

El Gobierno iraní ha restringido el paso por Ormuz en represalia por los ataques en su contra iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, a los que respondió también con el lanzamiento de misiles contra países del Golfo.

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El cierre de facto del estrecho así como la destrucción de infraestructuras energéticas en la zona ha provocado que se dispare el precio del petróleo y de otras materias primas en los mercados internacionales, afectando a las cadenas de suministro de todo el mundo.