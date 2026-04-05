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Blu Radio  / Mundo  / Secretaria general de AI ve repugnante amenaza de Trump de volar infraestructuras en Irán

Secretaria general de AI ve repugnante amenaza de Trump de volar infraestructuras en Irán

Trump amenazó al Gobierno iraní con desatar "el infierno" si no reabre el paso estratégico que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico antes de este martes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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