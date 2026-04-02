Irán promete “acciones más devastadoras” tras las amenazas de Trump

El Ejército iraní prometió este jueves “acciones más contundentes, amplias y destructivas” tras el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que amenazó "devolver a la Edad de Piedra” al país persa.

“Con la ayuda de Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en un vídeo recogido por medios iraníes.

“Esperad acciones acciones más contundentes, amplias y destructivas”, añadió el militar.

Zolfaqari aseguró que el conocimiento de Estados Unidos e Israel sobre el “poderío militar y nuestro equipamiento es incompleto”.



“No esperéis haber destruido nuestros centros de producción de misiles estratégicos, nuestros drones ofensivos de largo alcance y de precisión, nuestros modernos sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, ni nuestro equipamiento especial”, dijo.

Las palabras de Zolfaqari se producen horas después de que Trump amenazase a Teherán con con golpes de "extrema dureza" y "devolverlos a la Edad de Piedra", en un discurso en el que no hizo referencia a la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno ni aportó detalles más concretos tras más de un mes de hostilidades.

El mandatario estadounidense dijo que la República Islámica estaba siendo “diezmada" y poco después Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

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Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra La República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región así como infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.