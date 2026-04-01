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Blu Radio  / Mundo  / Trump advierte ofensiva contra Irán, respalda a sus aliados y celebra misión Artemis II

Trump advierte ofensiva contra Irán, respalda a sus aliados y celebra misión Artemis II

En medio de un discurso en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló al país sobre los más recientes acontecimientos y la guerra contra Irán.

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