Trump advierte ofensiva contra Irán, respalda a sus aliados y celebra misión Artemis II

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este miércoles a la nación en un discurso en el que abordó distintos frentes, con énfasis en la guerra contra Irán, el respaldo a sus aliados en Oriente Medio y el reciente avance de la exploración espacial con la misión Artemis II.

En su intervención, el mandatario aseguró que los objetivos militares en el conflicto están cerca de alcanzarse. “Esta noche, me complace decir que estos objetivos estratégicos centrales están casi cumplidos”, afirmó, tras destacar que “en estas últimas cuatro semanas, nuestras fuerzas armadas han logrado victorias rápidas, decisivas y aplastantes en el campo de batalla”.

En esa misma línea, Trump insistió en que la ofensiva continuará en las próximas semanas. “Durante las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, dijo, al tiempo que agregó que las fuerzas estadounidenses lograrán sus objetivos “muy, muy pronto”.

El presidente también se refirió a la situación en Oriente Medio y reiteró su apoyo a los aliados de Estados Unidos en la región. “Quiero agradecer a nuestros aliados en Oriente Medio: Israel, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Han sido formidables y de ningún modo permitiremos que sufran el más mínimo daño o fracaso”, declaró desde la Casa Blanca.



En relación con el impacto energético del conflicto, Trump hizo un llamado a la comunidad internacional sobre el control del estrecho de Ormuz. “Los países del mundo que... reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben ocuparse de ese paso”, afirmó. “Sólo tómenlo, protéjanlo, úsenlo para ustedes mismos”, añadió, asegurando además que “Irán ha quedado prácticamente devastado. La parte difícil ya está hecha, así que debería ser fácil”.

Durante el mismo discurso, el mandatario abrió espacio para referirse a la misión Artemis II y felicitó a la NASA y a los astronautas por el reciente lanzamiento. “Permítanme comenzar felicitando al equipo de la NASA y a nuestros valientes astronautas por el exitoso lanzamiento del Artemis II”, expresó. “Fue algo realmente impresionante”.

En otro apartado de su intervención, Donald Trump resaltó la relación actual con Venezuela en materia energética, destacándola como una alianza estratégica. “Ahora estamos trabajando codo con codo con Venezuela, somos -en el sentido más estricto de la palabra- socios en una empresa conjunta”, afirmó, al tiempo que aseguró que la cooperación ha sido positiva en términos de producción y comercialización de recursos. “Nos estamos entendiendo de maravilla en lo que respecta a la producción y venta de masivas cantidades de petróleo y gas, las segundas mayores reservas de la Tierra, solo por detrás de las de los Estados Unidos”, añadió.

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En ese contexto, el mandatario también vinculó esta relación con la independencia energética de su país y su papel en el conflicto en Oriente Medio. “Ahora somos totalmente independientes de Oriente Medio y aún así hemos estado allí para ayudar. No tendríamos por qué estar allí”, señaló Trump, refiriéndose a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, en medio de tensiones que han impactado el comercio global de petróleo y el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Con información de AFP y EFE.