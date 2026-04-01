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Blu Radio  / Mundo  / Presidente Donald Trump no descarta retirar a Estados Unidos de la OTAN

Presidente Donald Trump no descarta retirar a Estados Unidos de la OTAN

Las palabras de Trump motivaron una reacción inmediata del primer ministro británico Keir Starmer, que afirmó que la OTAN sigue siendo "la alianza militar más efectiva que el mundo haya visto nunca", y resaltó que seguirá defendiendo los intereses británicos "pese al ruido".

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