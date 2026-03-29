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Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos permitiría la llegada de petróleo ruso a Cuba: Trump dice que “no le molesta”

Estados Unidos permitiría la llegada de petróleo ruso a Cuba: Trump dice que “no le molesta”

Las declaraciones del mandatario se dan poco después de que se conociera, a través de una filtración al diario The New York Times, que EE.UU. permitirá la entrada de un buque petrolero ruso a Cuba.

Trump advierte que Cuba está por caer
Trump advierte que Cuba está por caer
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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