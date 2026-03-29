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Blu Radio  / Mundo  / Trump plantea tomar control del petróleo de Irán: no descarta ocupar terminal clave de exportación

Trump plantea tomar control del petróleo de Irán: no descarta ocupar terminal clave de exportación

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un aumento en la presencia militar de EE.UU. en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán.

Trump minimiza el posible apoyo de Rusia a Irán
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Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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