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Blu Radio  / Mundo  / Trump vaticina el fin de la guerra con Irán: "No vamos a estar allí mucho más tiempo"

Trump vaticina el fin de la guerra con Irán: "No vamos a estar allí mucho más tiempo"

El mandatario estadounidense señaló que el conflicto con Irán podría cerrarse en cuestión de semanas, en paralelo a nuevas amenazas sobre infraestructura energética y el paso por Ormuz.

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