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Blu Radio  / Mundo  / El presidente de Estados Unidos llama "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos llama "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz

Trump bromeó con el cambio de nombre del estrecho al recordar que su apertura es una de sus principales exigencias tras casi un mes de guerra con Irán.

donald trump (2).jpg
Donald Trump y estrecho de Ormuz.
Foto: AFP, archivo.
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

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