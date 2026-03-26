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Blu Radio  / Mundo  / El presidente Donald Trump abre la puerta a tomar el control del petróleo iraní

El presidente Donald Trump abre la puerta a tomar el control del petróleo iraní

En medio del conflicto con Irán, el presidente Donald Trump volvió a generar controversia al afirmar que controlar el petróleo iraní es una “opción”, recordando además el modelo aplicado en Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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