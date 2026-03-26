El presidente Donald Trump abre la puerta a tomar el control del petróleo iraní

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró el jueves que tomar el control del petróleo iraní es una "opción" al término de la guerra.

"Es una opción", dijo el presidente estadounidense, interrogado sobre esta posibilidad durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

"En Venezuela lo hicimos muy bien (...) es como una especie de empresa conjunta" para explotar el petróleo, comentó, en alusión a la captura del presidente Nicolás Maduro y a los cambios que emprendió el nuevo gobierno en Caracas.

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