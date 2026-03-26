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Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que por ahora solo han procesado a Maduro por "una fracción" de sus delitos

Trump dice que por ahora solo han procesado a Maduro por "una fracción" de sus delitos

Maduro y su esposa vuelven hoy a personarse ante un juez federal de Nueva York en lo que supone la segunda audiencia de su proceso judicial.

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