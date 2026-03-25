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Blu Radio  / Mundo  / “No es negociación, es manipulación de Trump”: experto sobre plan de paz de 15 puntos de EE. UU.

“No es negociación, es manipulación de Trump”: experto sobre plan de paz de 15 puntos de EE. UU.

Mauriello también señaló que, desde la perspectiva iraní, cualquier posibilidad de negociación está condicionada a cambios estructurales en su relación.

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