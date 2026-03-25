“No es negociación, es manipulación de Trump”: experto sobre plan de paz de 15 puntos de EE. UU.

La propuesta de un supuesto plan de paz impulsado desde Estados Unidos para Irán, en medio de tensiones regionales y versiones sobre negociaciones con Donald Trump, no corresponde a un proceso formal ni estructurado entre gobiernos, según afirmó el analista Raffaele Mauriello, quien aseguró que lo que se ha planteado recientemente “no es una negociación real”.

En entrevista con Mañanas Blu, el académico fue enfático en cuestionar la narrativa sobre un eventual acuerdo de 15 puntos promovido por el entorno de Donald Trump. Según explicó, este tipo de anuncios no responden a canales diplomáticos tradicionales ni a conversaciones verificadas entre Estados.

“No es una negociación verdadera, es sencillamente una manipulación de Trump del mercado para controlar el precio del petróleo”, afirmó el experto, al advertir que Irán no ha participado en un proceso formal de diálogo bajo esos términos.

Mauriello también señaló que, desde la perspectiva iraní, cualquier posibilidad de negociación está condicionada a cambios estructurales en su relación con Estados Unidos, especialmente en materia económica y militar. En ese sentido, explicó que el levantamiento de sanciones sigue siendo un punto central.



“Irán quiere vender su petróleo libremente en el mercado internacional, quitar las sanciones y evitar la posibilidad de una guerra a corto plazo”, sostuvo.

El académico agregó que la situación va más allá de un posible acuerdo bilateral, pues involucra dinámicas regionales con otros actores como Israel y conflictos activos en zonas como Líbano o Yemen. Según dijo, se trata de una tensión de largo alcance que no se resolvería con anuncios parciales.

En su análisis, también cuestionó decisiones pasadas de Washington, particularmente la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán durante la administración Trump. A su juicio, ese hecho marcó un punto de quiebre.

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“No hay ninguna duda, salir de ese acuerdo fue una locura”, afirmó, en referencia al pacto alcanzado durante el gobierno de Barack Obama.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: