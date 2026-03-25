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Blu Radio  / Mundo  / Trump relaja sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en EEUU

Trump relaja sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en EEUU

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que levanta algunas restricciones a las misiones del Gobierno venezolano ante Estados Unidos y a las misiones de Venezuela ante organismos internacionales que se encuentran en territorio estadounidense.

trump-discurso-union-afp.jpg
Donald Trump en el Discurso de la Unión
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

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