Donald Trump decreta una "emergencia" para proteger en EE. UU. las ventas del petróleo de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, decretó este sábado una "emergencia nacional" para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo en Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

Con el decreto firmado el viernes, Trump busca "promover los objetivos de política exterior estadounidenses", explicó la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden.

La medida llega luego de una reunión el viernes en Washington entre Trump y altos ejecutivos petroleros, a los que el presidente les insistió en que inviertan en Venezuela.

La solicitud fue recibida con cautela. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, aseguró que "es imposible invertir" si no se reforman los sistemas comercial y legal del país.



ExxonMobil y ConocoPhillips salieron en 2007 del país suramericano, después de negarse a la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de ceder el control mayoritario de su actividad al Estado venezolano. Desde entonces, buscan recuperar miles de millones de dólares que aseguran que Venezuela les debe.

Chevron es la única firma estadounidense en la actualidad con licencia para operar en Venezuela.

Con la orden ejecutiva, Trump declaró una emergencia nacional "para proteger los ingresos por petróleo venezolano en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de embargos o procesos judiciales", según indicó la Casa Blanca.

Publicidad

"El presidente Trump está previniendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podría socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela", añadió.

Sancionado por Washington desde 2019, Venezuela posee alrededor de una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo y fue en su momento un importante proveedor de crudo a Estados Unidos.

El decreto se da una semana después de que Estados Unidos realizara un operativo para capturar a la fuerza al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y llevarlos a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. En el operativo murieron agentes de seguridad venezolanos y cubanos.