Están haciendo videollamadas: gobernador de Caquetá denuncia incidencias ilegales en las elecciones

El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció presuntas incidencias ilegales en el proceso electoral del departamento, señalando que existirían presiones sobre líderes comunitarios para influir en las votaciones. El mandatario aseguró que la situación ya fue advertida a las autoridades y anunció que presentará las denuncias correspondientes.

Según explicó el gobernador en Mañanas Blu, la información que ha recibido apunta a que actores ilegales estarían contactando a dirigentes locales mediante llamadas virtuales. “La información que tengo es que alias ‘La Morocha’ está haciendo videollamadas a presidentes de JAC, incidiendo en votaciones de los mismos”, afirmó Ruiz al referirse a presuntas presiones sobre líderes de Juntas de Acción Comunal.

El mandatario departamental indicó que, por ahora, el objetivo específico de esas incidencias aún es materia de investigación. Sin embargo, reiteró que la situación representa una alerta para la transparencia del proceso democrático en zonas rurales del Caquetá. “Voy a hacer las denuncias del caso. Para votar por quién, es materia de investigación”, señaló.

Ruiz también cuestionó decisiones tomadas desde instancias externas al territorio que, según él, no atendieron advertencias realizadas por autoridades locales sobre los riesgos electorales. “Yo particularmente hice esa denuncia, pero no entendemos por qué personas que no conocen el territorio y llegan a partir instrucciones, no acatan a locales”, expresó.



En ese sentido, el gobernador aseguró que las recomendaciones hechas por las autoridades departamentales buscaban prevenir escenarios de riesgo. A su juicio, algunas decisiones pudieron evitar situaciones de tensión en zonas apartadas del departamento. “Debió haberse hecho el traslado para que esta situación no se presentara, debió acatar las recomendaciones municipales y departamentales”, sostuvo.

El mandatario agregó que, ante el incumplimiento de esas recomendaciones, ahora corresponde a la Fuerza Pública reforzar la seguridad en las regiones más alejadas. “No se cumplió, entonces queda al Ejército tratar de cumplir con la seguridad en lugares alejados como estos”, afirmó.

Además de las presuntas presiones a líderes comunales, Ruiz denunció posibles irregularidades en el proceso electoral relacionadas con la organización de mesas de votación. Según indicó, en algunos lugares se habrían presentado situaciones que considera anómalas. “Se aperturaron mesas de votación donde, de manera anómala, hubo inscripción de cédulas. Eso es algo que yo denuncié”, manifestó.

Finalmente, el gobernador insistió en que la legitimidad de las elecciones no depende únicamente del número de votantes, sino de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin presiones. “La democracia no se mide por número de personas que voten, sino por quienes voten libre y espontáneamente. No solamente con un militar en las mesas”, concluyó.