Encuentran escondite con armas y boletas extorsivas del las disidencias en Cartagena del Chairá

El hallazgo se dio en una zona selvática, conocida como la Laguna de Cartagena, donde las disidencias guardaban armas y documentos para intimidar a la población.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

En una zona selvática y de difícil acceso del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 31 y del Batallón de Despliegue Rápido No. 34 hallaron un depósito ilegal que pertenecía a las disidencias de las Farc, estructura ‘Rodrigo Cadete’ del Bloque Jorge Suárez Briceño, que delinque en el sur del departamento.

El hallazgo fue posible gracias a información de inteligencia naval que alertó sobre la presencia de un escondite en inmediaciones de la Laguna de Cartagena, un lugar utilizado por los hombres de esa organización criminal para ocultar material bélico y planear acciones de intimidación contra campesinos y comerciantes de la región.

En el sitio, las tropas encontraron una pistola, un revólver, un proveedor, 329 cartuchos de diferentes calibres y 18 boletas de citaciones extorsivas. Estos documentos eran utilizados por el grupo criminal para exigir dinero bajo amenazas, en un intento por mantener control social y económico sobre la zona.

Según las autoridades, el material incautado habría sido empleado para fortalecer su capacidad armada y continuar con las extorsiones en las veredas cercanas. Todo el arsenal fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

