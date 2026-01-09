En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump cree que su reunión con el presidente Petro saldrá "fenomenal"

Trump cree que su reunión con el presidente Petro saldrá "fenomenal"

El republicano se ha mostrado optimista sobre su encuentro con Petro en la Casa Blanca a principios de febrero y agregó que la llamada telefónica que sostuvieron esta semana fue "realmente buena".

Donald Trump y Gustavo Petro.
Donald Trump y Gustavo Petro.
Foto: ImageFx / AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad