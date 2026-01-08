Con acercamientos a Trump, Gobierno busca que Petro sea retirado de la lista Clinton: canciller

En entrevista con Blu Radio la canciller de Colombia reveló detalles de la llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. El gobierno colombiano ya comenzó a trazar la ruta para mejorar las relaciones con los Estados Unidos y concretar cuanto antes la visita del presidente Petro a Washington con un objetivo principal, el retiro del jefe de Estado de la ‘lista Clinton’.

Blu radio: ¿Ya sabemos lo que el presidente dijo en la conversación, pero usted qué nos puede contar de lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esa llamada?

Fue una conversación cordial, de mucho respeto, de escucha activa por parte de los dos presidentes. Y pues eso es un punto de partida muy importante, generar las confianzas, generar el respeto para que hablar entre iguales.

Blu Radio: ¿cómo fue el saludo? ¿qué se dijeron?



Bueno, el saludo fue muy cordial pues tenemos que decir que todos los que estábamos allí estábamos así tensos, inquietos y cruzando los dedos para que todo fuera bien, pero yo tenía mucha confianza porque el presidente es una persona muy inteligente, muy prudente, no es soberbia. Hubo momentos muy largos de lado y lado. El presidente no es ni tiene ningún vínculo con el narcotráfico y contó buena parte de su trayectoria. Yo creo que Donald Trump es también una persona muy inteligente y valora mucho esa sinceridad y esa transparencia con la que se dicen las cosas y esa valentía.

Creo que eso ha sido muy importante porque ha generado confianza entre ellos dos para continuar hablando y ahora corresponde al secretario de Estado, Marco Rubio, y a mí por tener esta responsabilidad de canciller para propiciar prontamente un encuentro con una agenda y seguir, continuar con este diálogo en pos de mejorar la situación y superar la controversia en torno a la situación de Venezuela, que por supuesto a nosotros nos sigue preocupando, porque somos muy partidarios del diálogo multilateral y de encontrar caminos de consenso, de no agresiones, y además nuestro país vecino, nuestro pueblo hermano, Y la paz de Venezuela es también la paz para Colombia.

Canciller, ¿hubo, por ejemplo, disculpas por parte de alguno de los jefes de estado?

No, yo creo que no era una reunión para justificarse, ni sino para hablar y para aclarar la situación que se había presentado y tal vez la desinformación que tiene Donald Trump acerca de nuestros esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

Blu radio: ¿Ustedes pretenden que con este acercamiento, con este mejoramiento de las relaciones, el presidente pueda salir de la lista clinton?

Pues digamos que el diálogo y el conocimiento de todo el trabajo y de las políticas que hemos impulsado en la lucha contra las drogas va a llevar necesariamente a que el gobierno del presidente Trump vea que ha sido absolutamente injusto. la desertificación injusta también las medidas punitivas, pero yo creo que esto va a ser una consecuencia de todo este diálogo, de toda la evidencia que tenemos sobre los resultados en nuestro compromiso para apartar a las drogas de Colombia y del mundo.

Blu radio: ¿Tienen fechas ya para ese encuentro entre el presidente Petro y el presidente Donald Trump?

Nosotros tenemos una coordinación permanente con la misión con el embajador de Colombia en Estados Unidos y a través de la embajada es como se concretan estas reuniones. Entonces enviaremos hoy la carta de solicitud para tener esta entrevista con el secretario Rubio y Marco Rubio y será entregada por nuestro representante en Estados Unidos, que es el embajador García Peña, que han cumplido un papel también muy importante en la consecución de la entrevista y de la llamada y después le hará el seguimiento para que contesten, fijen una fecha, nosotros ratifiquemos la fecha y podamos entonces ir a tener este encuentro, esta reunión con el objetivo de fijar esa agenda y también las fechas

