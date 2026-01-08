García-Peña contó la historia detrás de llamada entre Trump y Petro; senador republicano intercedió

En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, detalló cómo se gestó la reciente conversación telefónica entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario electo Donald Trump. Según el diplomático, este acercamiento no fue fortuito, sino el resultado de meses de gestiones diplomáticas intensas, que incluyeron reuniones con 32 senadores y 74 representantes a la Cámara en Washington.



El papel crucial del senador Rand Paul

La pieza clave para concretar este diálogo fue el senador republicano por Kentucky, Rand Paul. García-Peña explicó que ha cultivado una relación estrecha con Paul, motivada especialmente por la preocupación del senador sobre la situación en Venezuela.

A pesar de que Paul admitió ante el embajador que su relación con Trump puede ser tensa, fue él quien directamente le sugirió al presidente estadounidense hablar con Petro. Aunque el mandatario colombiano ya había enviado cartas e invitaciones previas a Trump, fue la mediación de Paul la que finalmente obtuvo una respuesta afirmativa: "Mire, hable con Petro", le dijo Paul, a lo que Trump respondió estar dispuesto.



Una hora de diálogo sobre narcotráfico y seguridad

La llamada, que se realizó desde Bogotá hacia la Casa Blanca el miércoles por la mañana, tuvo una duración de casi una hora. El embajador calificó el encuentro como "excelente" y resaltó que el tono fue sumamente constructivo, dejando de lado los insultos personales que ambos líderes se habían intercambiado en el pasado. "A pesar de diferencias entre Petro y Trump, entienden importancia de hablar", dijo.

El tema central de la conversación fue la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. García-Peña subrayó que, aunque existan profundas diferencias ideológicas, ambos mandatarios coincidieron en que el tráfico de drogas es una amenaza común para ambas sociedades. "Son mucho más los elementos comunes que las diferencias" en este flagelo, aseguró el embajador. No obstante, se aclaró que en la charla no se abordaron temas específicos como la Lista Clinton, la descertificación de Colombia o la situación judicial de familiares del presidente Petro.



Invitación a la Casa Blanca y el futuro de la relación

La mayor sorpresa de la llamada fue la invitación directa de Donald Trump para que Gustavo Petro visite la Casa Blanca. Trump expresó: "Yo he escuchado muchas cosas malas de usted, pero también he escuchado cosas buenas de usted", antes de proponer el encuentro personal para continuar el diálogo.

Respecto a la situación en Venezuela, Petro reiteró la voluntad de Colombia de ser parte de la solución para una transición democrática, aunque no se llegó a conclusiones concretas. Finalmente, el embajador enfatizó que esta invitación presidencial supera cualquier obstáculo procedimental, como los temas de visas, y marca el inicio de un nuevo capítulo diplomático basado en el contacto directo y el reconocimiento mutuo,.