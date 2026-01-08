En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Yo estaba cobarde con que la llamada saliera mal, pero salió muy bien": Benedetti sobre Petro-Trump

"Yo estaba cobarde con que la llamada saliera mal, pero salió muy bien": Benedetti sobre Petro-Trump

Antes de la llamada, el presidente Petro tenía preparado un discurso de alto calibre para su intervención en la Plaza de Bolívar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad