"Yo estaba cobarde con que la llamada saliera mal, pero salió muy bien": Benedetti sobre Petro-Trump

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció detalles inéditos sobre la reciente conversación telefónica entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Benedetti confesó que existía un gran nerviosismo dentro del Gobierno antes del contacto: "Yo estaba cobarde con la llamada de que eso fuera a salir mal, pero salió muy bien desde el segundo cero". Según el ministro, la comunicación fue amable, respetuosa y marcó un giro drástico en la postura que el mandatario colombiano planeaba adoptar en la plaza pública.



El cambio radical en el discurso de Petro

Antes de la llamada, el presidente Petro tenía preparado un discurso de alto calibre para su intervención en la Plaza de Bolívar.

Benedetti confirmó que, de no haberse dado la comunicación, el lenguaje y los adjetivos habrían sido "fuertes", posiblemente enfocándose en críticas a la Doctrina Monroe y la defensa de los recursos naturales de América Latina. No obstante, tras el éxito del diálogo, el propio Petro reconoció en tarima que debió modificar sus palabras, eliminando alusiones al imperialismo o a la toma del petróleo venezolano.



La lucha contra el narcotráfico y las cifras que sorprendieron a Trump

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la política de drogas. Petro aprovechó para exponer su trayectoria en denuncias contra el paramilitarismo y presentar estadísticas sobre el cultivo de coca.

Benedetti relató que Trump mostró sorpresa ante las cifras suministradas, las cuales indicaban que el crecimiento de los cultivos bajo el actual gobierno no ha superado el 10%. Petro enfatizó que el pilar fundamental de su estrategia es la sustitución de cultivos, solicitando apoyo económico para este fin.



Alianza estratégica contra el ELN y mediación en Venezuela

La seguridad fronteriza fue otro tema clave. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de atacar conjuntamente al ELN en la frontera, considerándolo un "cartel" sin romanticismo ideológico. El objetivo es evitar que este grupo encuentre "retaguardia" en territorio venezolano al ser perseguido por las fuerzas colombianas.

Respecto a Venezuela, Petro se ofreció como mediador para una transición democrática, subrayando que "la paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela". Ante esto, Trump no dio una respuesta concreta, pero extendió una invitación a Petro para reunirse en Washington, delegando a Marco Rubio y a la canciller para coordinar los detalles del encuentro.

