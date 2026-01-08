La nota con la que avisaron a Trump de la llamada del presidente Petro en plena entrevista

Una escena poco habitual en la Oficina Oval quedó registrada durante una entrevista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con periodistas de The New York Times. En medio de la conversación, un mensaje escrito interrumpió el diálogo y marcó el inicio de una llamada clave entre Washington y Bogotá, en un contexto de alta tensión diplomática.

Mientras cuatro reporteros del New York Times realizaban una entrevista al presidente estadounidense, un asistente de la Casa Blanca se acercó para entregarle una nota breve y directa.

En el papel se le informaba que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intentaba comunicarse con él. El mensaje, según relató el diario, decía textualmente: “Colombian President Gustavo Petro is calling for you”.

Tras leer la nota, Trump decidió pausar la entrevista y atender la llamada telefónica, que se produjo días después de que el mandatario estadounidense hubiera lanzado advertencias contra Colombia por su papel en el tráfico de cocaína.



Con esta nota, Donald Trump le informaba a los periodistas del periódico @nytimes que lo entrevistaban y se produjo la llamada de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Trump le pidió a los periodistas que se quedaran y publicar lo escuchado, se sumaron JD Vance y Marco Rubio. pic.twitter.com/qBhz3tzD8q — MIGUEL TAVÁREZ (@MigueTavarez) January 8, 2026

Los periodistas permanecieron en la sala

De acuerdo con el New York Times, Trump permitió que los reporteros permanecieran en la Oficina Oval durante la conversación telefónica, bajo la condición de que el contenido del diálogo no fuera publicado ni citado.

En la sala también estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance y el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, quienes abandonaron el lugar una vez finalizó la llamada.

La conversación entre Trump y Petro se extendió por cerca de una hora y, según el medio estadounidense, contribuyó a enfriar cualquier amenaza inmediata de una acción militar de Estados Unidos contra Colombia.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: AFP

¿Qué ocurrió después de la llamada?

Una vez colgó el teléfono, Trump dictó a uno de sus asistentes un mensaje para ser publicado en sus redes sociales. En esa publicación afirmó que el presidente colombiano se había comunicado con él “para explicar la situación de las drogas” producidas en zonas rurales de Colombia y señaló que lo había invitado a visitar Washington.

El episodio ocurrió en un momento en el que Trump también hablaba extensamente con los periodistas sobre la reciente operación que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Durante la entrevista, el mandatario estadounidense detalló que había seguido de cerca el entrenamiento de las fuerzas involucradas y que incluso se había construido una réplica a escala real del complejo intervenido, en una instalación militar en Kentucky.

Trump reconoció que durante el desarrollo de esa operación temió que el resultado fuera similar al fallido intento de rescate de rehenes en Irán en 1980, durante la presidencia de Jimmy Carter, una comparación que utilizó para describir el riesgo político que implicaba la misión.



¿De qué hablaron Petro y Trump en la llamada?

El presidente colombiano aseguró que uno de los puntos centrales de la llamada fue la necesidad de restablecer los canales formales de comunicación entre ambos países, a través de la Cancillería colombiana y el Departamento de Estado de Estados Unidos, los cuales se habían visto afectados por episodios recurrentes de crisis diplomática.

Peesidente Gustavo Petro en llamada con el presidente Donald Trump Foto: EFE

En su intervención en la Plaza de Bolívar, Petro afirmó que explicó a Trump las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas y rechazó las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico.

También mencionó la cooperación con el Gobierno de Nicolás Maduro en operaciones conjuntas contra este delito en la región del Catatumbo, una zona fronteriza marcada por la presencia de grupos armados y redes criminales.

El mandatario colombiano reiteró además su postura crítica frente a las operaciones antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental, una posición que ha sido uno de los factores de fricción con Washington y que derivó en decisiones como el retiro de su visado estadounidense y su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tras señalamientos directos de Trump.