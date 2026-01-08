En vivo
Publicidad

La nota con la que avisaron a Trump de la llamada del presidente Petro en plena entrevista

La nota con la que avisaron a Trump de la llamada del presidente Petro en plena entrevista

En el papel se le informaba que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intentaba comunicarse con él.

