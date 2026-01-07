En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Estados Unidos contempla invitar al presidente Petro a la Casa Blanca tras llamada
Primicia

Estados Unidos contempla invitar al presidente Petro a la Casa Blanca tras llamada

La conversación que tuvieron ambos mandatarios parece haber calmado la tensión que se había generado en los últimos días tras las advertencias de Trump hacia Petro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad