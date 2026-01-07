Estados Unidos contempla invitar al presidente Petro a la Casa Blanca tras llamada

Blu Radio conoció en primicia que Estados Unidos contempla invitar al presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. La noticia se conoce tras la llamada entre los presidentes Donald Trump y el mandatario colombiano. De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, la conversación de este miércoles, 7 de enero, duró 40 minutos.

Minutos después de conocerse esta primicia, el mandatario estadounidense confirmó a través de sus redes sociales que se reunirá "próximamente" con el presidente Petro. De hecho, señaló que el secretario de Estado de estados Unidos, Marco Rubio, y representantes de la Cancillería de Colombia ya están "realizando los arreglos necesarios" para llevar a cabo este encuentro diplomático.

Asimismo, informó que la llamada con el jefe de Estado colombiano sirvió para aclarar algunos desacuerdos que han tenido en los últimos meses, especialmente, sobre el narcotráfico.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.



Donald Trump sobre llamada con el presidente Gustavo Petro Foto: captura de pantalla

En desarrollo...