Donald Trump confirma reunión con Petro en la Casa Blanca tras primera llamada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la conversación telefónica sostenida con el presidente Gustavo Petro. A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump calificó el contacto como un "gran honor" y confirmó que ambos gobiernos ya trabajan en una agenda para un encuentro presencial en Washington D. C.

La llamada, que duró aproximadamente 45 minutos, sirvió para que Petro expusiera la visión de Colombia sobre temas críticos que han distanciado a ambas administraciones. Según Trump, el mandatario colombiano tomó la iniciativa para abordar los desacuerdos en materia de lucha contra el narcotráfico y las tensiones diplomáticas derivadas de la captura de Nicolás Maduro.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono", manifestó Trump.

Donald Trump sobre llamada con el presidente Gustavo Petro Foto: captura de pantalla

El acercamiento marca un giro en la relación bilateral, pasando de la confrontación pública a la coordinación institucional. Trump anunció que los delegados de alto nivel de ambos países ya tienen instrucciones de organizar la cumbre oficial.



"El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.", aseguró el líder estadounidense, quien además destacó el tono conciliador del diálogo.