ATENCIÓN: primera llamada directa entre presidentes Gustavo Petro y Donald Trump

El presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump, sostuvieron este miércoles su primera conversación directa. El diálogo, de aproximadamente 45 minutos, se produce tras la captura de Nicolás Maduro, un hecho que ha profundizado las diferencias diplomáticas entre Bogotá y Washington.

La comunicación telefónica se realizó pasadas las 5:00 de la tarde, apenas momentos antes de que Petro se dirigiera a la Plaza de Bolívar para un acto público.

La captura de Nicolás Maduro ha sido el eje de la fricción. Mientras que la administración Trump ha respaldado el procedimiento como un avance en la justicia internacional, el presidente Petro ha mantenido una postura de cuestionamiento sobre el impacto de estas decisiones en la estabilidad de la región y en los procesos de paz.

Gustavo Petro - Donald Trump Foto: AFP

Este contacto marca un hito en la relación entre ambos gobiernos, que hasta ahora se había caracterizado por mensajes indirectos y una evidente distancia diplomática. Se espera que en las próximas horas el Gobierno emita un comunicado oficial con detalles adicionales sobre los compromisos o puntos de acuerdo alcanzados durante la breve conversación.



En desarrollo...