¿Maduro podría salir libre en EE. UU.?: estas son las estrategias que usaría la defensa

El futuro judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos está lejos de tener un desenlace a corto plazo. Si bien su captura y posterior traslado a Nueva York marcaron un hecho sin precedentes para Latinoamérica, ante los cargos que enfrenta el líder venezolano, la defensa ya empieza a mover fichas para intentar librarse de lo que muchos consideran podría terminar en cadena perpetua.

Cabe señalar que el caso no solo se definirá en los tribunales, sino que también será un pulso estratégico, en el que los abogados de Maduro buscan alternativas para frenar el proceso o, en el mejor de los escenarios, lograr su libertad. Estas son las principales cartas que tendría sobre la mesa el expresidente.



Defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos: las estrategias para su libertad

Argumento de inmunidad como jefe de Estado

Una de las primeras herramientas que plantea la defensa es el argumento de inmunidad. Durante su primera comparecencia, Maduro recalcó que “sigue siendo el presidente” de Venezuela, mientras que Cilia Flores, su esposa, se presentó como “primera dama”. Con estos elementos, los abogados buscarían que se le reconozca inmunidad como jefe de Estado extranjero.

Sin embargo, este camino luce complejo. Estados Unidos sostiene que desde 2024 Maduro no es un líder legítimo y reconoce a la oposición como autoridad electa. Juristas recuerdan el antecedente de Manuel Noriega, quien perdió ese mismo argumento en los años noventa. En estos casos, el reconocimiento diplomático del Departamento de Estado suele ser determinante.

Primera imagen de Nicolás Maduro capturado Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Cuestionar las pruebas del caso

Otra vía posible sería atacar el origen del proceso judicial. La defensa podría alegar que Maduro fue capturado de manera ilegal, argumento que él mismo reforzó al afirmar que fue “secuestrado” por el Ejército estadounidense. Este punto abre el debate sobre la jurisdicción y la legalidad del operativo.

Además, los abogados pueden cuestionar el acceso y el manejo de las pruebas, especialmente aquellas relacionadas con información clasificada de seguridad nacional.



Testigos o posible acuerdo

El peso del proceso también depende de los testigos cooperantes. La Fiscalía ha procesado a varias personas cercanas a Maduro y ha señalado presuntos vínculos con organizaciones criminales y de narcotráfico, así como con grupos armados, entre ellos el llamado ‘Cártel de los Soles’. No obstante, el pasado martes 8 de enero, el propio Donald Trump minimizó la existencia y relevancia de esa organización.

Finalmente, no se descarta una eventual negociación. Aunque los cargos que enfrenta Maduro son graves y podrían derivar en cadena perpetua, muchos casos federales terminan en acuerdos. El contexto político y diplomático mantiene abierta esta posibilidad, que hoy aparece como la vía más viable para enfrentar la justicia estadounidense y evitar una condena de por vida.

