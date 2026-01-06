Tras amenazas de Trump, gabinete respalda a Petro e invita a movilización

Este martes fue citada en Casa de Nariño una declaración del gabinete en pleno para respaldar al presidente Gustavo Petro tras las amenazas de Donald Trump. La rueda de prensa fue liderada por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien aseguró que Colombia estaba siendo irrespetada.

“No solo están amenazando a nuestra nación y a nuestro presidente, sino a la paz mundial. Invitamos a la movilización de los pueblos no solo de Colombia, sino del mundo en la defensa de la vida, la democracia, la soberanía y el respeto de la diversidad autodeterminación de los pueblos. Respaldamos al presidente y defendemos la decisión popular expresada en las urnas”, dijo Rodríguez.

La funcionaria insistió en un llamado a los ciudadanos para que participen de las marchas convocadas para mañana.

El gabinete completo del presidente Petro se reunió en la Casa de Nariño Foto: Presidencia

Al término de esta declaración también se pronunció el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, negando que las marchas tuvieran un propósito electoral de cara a los comicios que se realizarán este año de Congreso y Presidencia.



“Hay sectores políticos de la derecha opositora que quieren aprovechar electoralmente esas amenazas de Trump a su favor, que además están invitando. Son cada vez menos porque se han dado cuenta como el jefe de EE. UU. dejó colgados de la brocha a María Corina Machado y a Edmundo González en Venezuela”, agregó el ministro.