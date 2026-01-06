En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tras amenazas de Trump, gabinete respalda a Petro e invita a movilización

Tras amenazas de Trump, gabinete respalda a Petro e invita a movilización

Rodeada de ministros y funcionarios del Gobierno, la directora del Dapre hizo un llamado a la movilización y respaldó al presidente Gustavo Petro por su respuesta a Donald Trump.

Publicidad

Publicidad

Publicidad