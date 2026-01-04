Cancillería rechaza advertencia de Trump sobre operaciones en Colombia contra Petro

La canciller de la República, Yolanda Villavicencio, reaccionó a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que Gustavo Petro es “un enfermo” que tiene fábricas de cocaína y admitió que le parece bien una operación contra él.

“Como ministra de Relaciones Exteriores de la República, expreso el rechazo categórico, firme e inequívoco del Estado colombiano frente a las recientes declaraciones del señor Donald Trump, las cuales resultan ofensivas, inadmisibles y profundamente irrespetuosas, no solo de Colombia como Estado soberano, sino de los principios fundamentales del orden internacional”, escribió la canciller.

Villavicencio aseguró que las afirmaciones de Trump son inadmisibles y profundamente irrespetuosas, no solo hacia Petro, sino hacia Colombia como Estado soberano y frente a los principios fundamentales del orden internacional.

Reiteró la disposición del país “al diálogo serio y constructivo con la comunidad internacional, pero dejó claro que Colombia actuará con firmeza en la defensa de sus intereses nacionales, de sus instituciones democráticas y del respeto que merece en el escenario global”.



La canciller señaló que este tipo de declaraciones vulneran directamente la Carta de las Naciones Unidas, en especial los principios de igualdad soberana, no intervención y respeto mutuo entre los Estados, pilares esenciales para la convivencia pacífica internacional.

También afirmó que Colombia es una democracia sólida, con instituciones legítimas y una política exterior autónoma y responsable, y advirtió que el país no acepta estigmatizaciones ni discursos que busquen desconocer su soberanía, insistiendo en que cualquier diferencia entre Estados “debe resolverse por la vía diplomática y con apego al derecho internacional”.