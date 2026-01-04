Trump dice que Petro es "un enfermo" y que le gustaría ejecutar una operación en su contra

En declaraciones de este domingo 4 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos volvió a referirse al mandatario colombiano, Gustavo Petro, con fuertes señalamientos.

“Colombia está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciendo esto por mucho tiempo, déjenme decirlo”, afirmó Donald Trump ante medios de comunicación.

El jefe de la Casa Blanca incluso expresó que le gustaría llevar a cabo una operación contra el mandatario colombiano. “Suena bien para mí”, respondió Trump al ser consultado sobre una eventual operación en contra de Petro.

Este es el video de las declaraciones de Trump



Estas declaraciones se producen luego de los mensajes publicados por Gustavo Petro en su cuenta de X este domingo, en los que calificó como un “secuestro” la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Petro también aseguró que la operación militar estadounidense en Venezuela fue “aberrante” y que atentó contra el orden jurídico internacional.

“Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela, la detención se convierte en secuestro”, escribió el presidente colombiano, quien agregó: “Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

En desarrollo...