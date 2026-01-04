En vivo
Trump dice que Petro es "un enfermo" y que le gustaría ejecutar una operación en su contra

Trump dice que Petro es "un enfermo" y que le gustaría ejecutar una operación en su contra

Estas declaraciones se producen luego de los mensajes publicados por Gustavo Petro en su cuenta de X este domingo, en los que calificó como un “secuestro” la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

