En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump le pide a Delcy Rodríguez el "acceso total" a los recursos naturales de Venezuela

Trump le pide a Delcy Rodríguez el "acceso total" a los recursos naturales de Venezuela

Trump también ha confirmado que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque no dejó claro si ha habido contactos directos con ella.

Trump durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago
Trump durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad