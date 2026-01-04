En vivo
Delcy Rodríguez invita a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación"

Delcy Rodríguez invita a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación"

Un día después de la captura de Nicolás Maduro, por medio de un comunicado, Rodríguez manifestó que está dispuesta a trabajar conjuntamente con Estados Unidos.

