En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 20 de febrero de 2026

Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 20 de febrero de 2026

El acumulado de MiLoto para esta jornada pretendía entregar 150 millones de pesos, mientras que las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda entregaron millonarios premios en todo el país.

Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto (1).jpg
Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto
Foto: Elaboración propia con imágenes oficilales de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad