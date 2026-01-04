EE. UU. capturó a Maduro, pero dejó libre al régimen: Delcy Rodríguez presidirá Venezuela

Luego del ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió al rumbo que, según su visión, tomará el país sudamericano a partir de este momento.

Trump reveló que Estados Unidos asumirá de manera temporal la responsabilidad sobre la administración de Venezuela mientras se lleva a cabo una transición que calificó como “adecuada y controlada”. Sin embargo, fue enfático en descartar a María Corina Machado como una posible dirigente en este proceso, al considerar que no cuenta con el respeto necesario para liderar el país en un escenario tan complejo.

De forma complementaria, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que Washington permitirá que actores que permanecen en Venezuela continúen al frente del manejo interno, aunque bajo una estricta supervisión del Gobierno Trump. En ese mismo contexto, aseguró que buscarán canales de trabajo con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como parte del esquema de transición.

Comunicado de República de Venezuela Foto: Suminsitrada

Estados Unidos y la transición en Venezuela tras la captura de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro, varias figuras clave del chavismo continúan ejerciendo poder dentro de Venezuela. Entre ellas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue ratificada como presidenta encargada del país, una decisión que ha generado fuertes reacciones tanto a nivel interno como internacional.

En un comunicado emitido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se rechazó lo que calificaron como el “supuesto secuestro” de Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores. En el documento, la institución militar denunció que la operación dejó un alto número de víctimas, incluyendo miembros del equipo de seguridad presidencial, soldados y ciudadanos civiles, lo que incrementó el clima de tensión en el país.

Así mismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia informó que desde el sábado 3 de enero de 2026 fue designada Delcy Rodríguez Gómez, actual vicepresidenta ejecutiva, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

La decisión, según el alto tribunal, se tomó en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

En este escenario, la FANB manifestó su respaldo al Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, una medida con la que se busca enfrentar lo que denominan una agresión externa. Además, advirtieron sobre la conformación de un bloque de combate destinado a garantizar la soberanía y la estabilidad del país en medio de la crisis.