En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EE. UU. capturó a Maduro, pero dejó libre al régimen: Delcy Rodríguez presidirá Venezuela

EE. UU. capturó a Maduro, pero dejó libre al régimen: Delcy Rodríguez presidirá Venezuela

Trump descartó a María Corina Machado como una posible dirigente para Venezuela, al considerar que no cuenta con el respeto necesario del pueblo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad