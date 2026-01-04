En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Asamblea Nacional de Venezuela inicia periodo legislativo en medio de crisis tras captura de Maduro

Asamblea Nacional de Venezuela inicia periodo legislativo en medio de crisis tras captura de Maduro

El presidente estadounidense Donald Trump dijo tras anunciar el sábado la captura de Maduro que la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela es Rodríguez en vez de la líder opositora y nobel de la paz, María Corina Machado.

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez
Foto: Telegram de Freddy Yáñez
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad