En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Medellín tendrá nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla: habilitará más de 80 puntos

Medellín tendrá nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla: habilitará más de 80 puntos

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se aplicaron 121.490 dosis en Medellín, principalmente en personas entre los 15 y 39 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad