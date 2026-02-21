En vivo
¿Quién es el colombiano que asesinó a su esposa y la escondió en una nevera en EE. UU.? Esto se sabe

¿Quién es el colombiano que asesinó a su esposa y la escondió en una nevera en EE. UU.? Esto se sabe

El hombre aseguró a la familia de la mujer que había sido detenida por un supuesto robo en un establecimiento comercial y que, incluso, fue condenada a cinco años de prisión.

