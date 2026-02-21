En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Aumentan precios de productos de Córdoba tras fuertes lluvias: han perdido calidad, dice Granabastos

Aumentan precios de productos de Córdoba tras fuertes lluvias: han perdido calidad, dice Granabastos

Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución.

Publicidad

Publicidad

Publicidad