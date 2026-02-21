Expulsan a dos ciudadanos dominicanos en El Dorado por presentar documentación falsa

Dos ciudadanos de República Dominicana que intentaban salir del país con documentación falsa hacia Europa fueron expulsados por Migración Colombia durante un control migratorio de salida en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los extranjeros habían ingresado al país como turistas con pasaporte dominicano auténtico y, dos días después, pretendían viajar a España.

Durante la entrevista migratoria se detectaron inconsistencias en su itinerario y en el propósito del viaje. Tras verificar la documentación de soporte presentada por los viajeros, las autoridades establecieron que las residencias españolas aportadas eran falsas, de acuerdo con el informe del Grupo de Grafología y Documentología de la entidad.

Esta expulsión se llevó a cabo en un vuelo de Avianca con destino a Santo Domingo. El caso se suma a las alertas que ha emitido Migración Colombia frente a un fenómeno que, según la entidad, se ha venido presentando de manera sistemática con ciudadanos de República Dominicana.

De acuerdo con la directora general de la autoridad migratoria, Gloria Esperanza Arriero López, organizaciones criminales continúan intentando vulnerar el sistema de identificación colombiano para obtener documentos de manera irregular y beneficiarse de la exención de visado que tienen los colombianos para ingresar libremente a otros países.



Entre 2021 y lo corrido de 2026 se han registrado 965 casos de obtención fraudulenta de documentación colombiana. De ese total, más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos y 118 a personas de otras nacionalidades, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Líbano.

Solo en lo corrido de 2025 se han presentado 182 casos de documentación fraudulenta, de los cuales 136 fueron protagonizados por ciudadanos dominicanos. Según Migración, el esquema utilizado por estas organizaciones criminales consiste en obtener la identidad colombiana mediante la presentación de padres y testigos falsos para tramitar un Registro Civil de Nacimiento Colombiano. Posteriormente, gestionan la cédula de ciudadanía y, con ella, acceden al pasaporte colombiano.

Esta modalidad permite que ciudadanos extranjeros viajen como si fueran nacionales colombianos, sin restricción de visa hacia países de la Unión Europea y otros destinos internacionales. De acuerdo con Migración Colombia, estas prácticas estarían relacionadas con estructuras dedicadas al tráfico de migrantes y otros delitos transnacionales.