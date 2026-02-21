En vivo
Venezuela confirma más de 370 excarcelaciones luego de aprobar la Ley de Amnistía

Venezuela confirma más de 370 excarcelaciones luego de aprobar la Ley de Amnistía

Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió "celeridad" a esta comisión para revisar los casos "no contemplados" en la legislación.

