Trump sube arancel global al 15 % tras choque con la Corte Suprema: ¿cuánto subirá en Colombia?

En un nuevo pulso entre la Casa Blanca y la Corte Suprema de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, anunció un aumento del arancel global a las importaciones, que pasará del 10 % al 15 %, tras criticar duramente la reciente decisión del alto tribunal sobre política comercial.

A través de un mensaje en Truth, Trump calificó el fallo como “ridículo”, “mal redactado” y “extraordinariamente antiestadounidense”, asegurando que la decisión judicial fue producto de meses de deliberación que, en su opinión, ignoraron los intereses económicos del país.

“Yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel global del 10 % aplicado a los países, muchos de los cuales han estado “estafando” a EE.UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta que llegué yo!), hasta el nivel plenamente permitido y legalmente probado del 15 %”, escribió Trump.

Como respuesta, el presidente de los Estados Unidos ordenó elevar de inmediato el arancel general aplicado a productos provenientes de múltiples países, muchos de los cuales, según afirmó, se han “aprovechado” de la economía estadounidense durante décadas. El incremento, dijo, se ubica en el nivel “legalmente permitido” tras revisiones jurídicas previas.



Trump anticipó que en los próximos meses su administración definirá y publicará un nuevo esquema de tarifas específicas por países y sectores, en lo que describió como una segunda fase de su estrategia comercial. La medida, aseguró, busca consolidar lo que llamó un proceso “extraordinariamente exitoso” para fortalecer la industria nacional.

“Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y anunciará los nuevos aranceles legalmente permisibles, los cuales continuarán nuestro extraordinariamente exitoso proceso de Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo”, indicó.