Feng shui en casa: espejos, puertas y ventanas podrían alterar la energía del hogar

Los espejos, las puertas, las ventanas e incluso los rincones olvidados del hogar podrían estar influyendo en la energía diaria de quienes habitan la casa. Así lo explica Rut Komori, máster en feng shui y terapeuta holística, quien asegura que ciertos puntos del hogar funcionan como “portales energéticos”.

Según Komori, todo lo que rodea a las personas, pensamientos, palabras y objetos emite vibraciones que pueden ser altas o densas. Estas últimas, dice, tienden a estancarse en esquinas, detrás de puertas, pasillos largos o cerca de los botes de basura destapados.

“Cuando llegamos de la calle cargados de estrés o de lugares con energía pesada, lo ideal es quitarnos los zapatos y cambiarnos de ropa para no introducir esa carga al hogar”, explicó.

Uno de los elementos más sensibles, señala, son los espejos. Para la experta, actúan como amplificadores: recogen, rebotan y proyectan la energía. Por eso recomienda que no reflejen la cama mientras se duerme, ya que desde su visión espiritual podrían interferir con el descanso.



También aconseja mantenerlos limpios con agua y vinagre o alcohol, e incluso cubrirlos por las noches si están mal ubicados.

Las puertas y ventanas, por su parte, representarían la entrada de oportunidades. Komori sugiere mantenerlas limpias, en buen estado y sin ruidos. “Si una puerta se atasca o rechina, simbólicamente está bloqueando lo que llega”, afirma.

Entre las señales de que la energía no fluye adecuadamente, menciona sensaciones de pesadez en los espacios, conflictos constantes en el hogar o problemas económicos repentinos tras una mudanza.

Aunque estas prácticas hacen parte de creencias orientales y terapias alternativas, cada vez más personas adoptan recomendaciones de Feng Shui para mejorar la armonía de sus espacios.

Pequeños cambios en la disposición del hogar, concluye Komori, podrían ayudar al menos desde lo simbólico y emocional a crear ambientes más tranquilos y equilibrados.

