Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este sorteo ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a la transparencia en sus procesos, el cumplimiento de sus horarios y la claridad en sus modalidades de apuesta.



Número ganador del Caribeña Día hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el sábado 21 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 20 febrero 2026 0782 - 5 Caribeña Día 19 febrero 2026 5866 - 4 Caribeña Día 18 febrero 2026 2489 - 3 Caribeña Día 17 febrero 2026 7301 - 3 Caribeña Día 16 febrero 2026 8443 - 6 Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 - 7 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 - 6 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9

Hora del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega en el siguiente horario habitual:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Minutos después de realizado el sorteo, los resultados oficiales son publicados, lo que permite a los jugadores revisar rápidamente sus números. Esta puntualidad ha sido fundamental para fortalecer la credibilidad del chance.



Modalidades de juego disponibles

El Caribeña Día ofrece diversas opciones de apuesta, adaptadas a diferentes presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de premio según la precisión del acierto y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su accesibilidad económica:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como habituales participen sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para hacer efectivo el pago, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus reglas claras, múltiples modalidades y cumplimiento en los horarios, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas del chance en Colombia, con miles de jugadores atentos cada día a los resultados oficiales.