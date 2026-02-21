En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Encuentran una persona muerta al interior de un costal en corregimiento de Medellín

Encuentran una persona muerta al interior de un costal en corregimiento de Medellín

Los hechos ocurrieron en zona boscosa de San Cristóbal. Van al menos cinco casos de personas halladas en contenedores durante 2026 en Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad