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Blu Radio  / Cuerpos embolsados

Cuerpos embolsados

Hallan un cuerpo envuelto en plástico en Pereira.
Judicial

Hallan un cuerpo envuelto en plástico en Pereira: esto dicen las autoridades

Embolsados en el Valle de Aburrá.
Antioquia

Hallaron otro cuerpo embolsado en corregimiento de Medellín: van seis durante abril

342875_BLU Radio // Levantamiento de cadaver // Foto: AFP, imagen de referencia
Antioquia

Encuentran una persona muerta al interior de un costal en corregimiento de Medellín

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Caribe

Secretaría de Salud ordena implementar un plan de mejora en Medicina Legal de Barranquilla

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¿Crisis en Medicina Legal de Barranquilla?: malos olores darían cuenta de hacinamiento de cadáveres

Pescadores Providencia
Caribe

Macabro hallazgo: encontraron seis cuerpos en descomposición en bote en Providencia

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Nación

No hay espacio en El Dorado para almacenar 20.000 cuerpos: informe de la Procuraduría

Cámaras de seguridad Bello.jfif
Antioquia

Inauguran cámaras de seguridad en Bello para evitar nuevos casos de cuerpos embolsados

Embolsado en Medellín
Antioquia

Encuentran cuerpos embolsados en Medellín y Caldas; hay alerta en las autoridades

288445_Blu Radio / Encuentran dos cuerpos desmembrados en bolsas en la vía Buga – Buenaventura / Foto: AFP
Caribe

Alerta en la Guajira por el hallazgo de otro cuerpo sin vida en bolsas de basura

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