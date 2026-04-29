Hallaron otro cuerpo embolsado en corregimiento de Medellín: van seis durante abril

Autoridades judiciales están tras la pista de un nuevo hecho violento en Medellín que involucra el abandono de un cuerpo en zona rural del occidente de la ciudad.

Fueron habitantes de la vereda Manzanillo del corregimiento Altavista los que alertaron a las autoridades en las últimas horas por el hallazgo de un cadáver en zona boscosa en inmediaciones de la carrera 78 con la calle 3C.

Tras la inspección de la zona por parte de efectivos policiales, identificaron lo que serían restos humanos envueltos en papel vinipel que fueron trasladados a Medicina Legal para determinar la plena identidad de la víctima y la manera en que se produjo este nuevo hecho violento que sigue encendiendo la alerta de las autoridades por este tipo de prácticas.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, una de las hipótesis que cobran mayor fuerza sobre el hallazgo de cuerpos sin vida en diversos contenedores tiene que ver con un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales que a su vez buscan enviar un mensaje a sus enemigos.



"La información preliminar que se tiene es que serían ajustes de cuenta internos dentro de las mismas estructuras. Obviamente, cuando usted encuentra un cuerpo embolsado, no se trata solamente del homicidio, sino del mensaje que quieren enviar. Igual sigue la plena identificación de las víctimas, verificando antecedentes", dijo el funcionario.

Con este hecho ya son seis los casos de este tipo que durante 2026 se registran solo Medellín, la mayoría de ellos en el occidente de la ciudad, y 11 en todo el Valle de Aburrá.

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Varios de los casos se concentran en zonas como la antigua vía al mar, en el corregimiento de San Cristóbal, así como en los municipios de Bello (3), Copacabana (1) e Itagüí (1).