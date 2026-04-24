Autoridades en el Valle de Aburrá, en alerta por cuerpos embolsados: van 4 en una semana

Una racha violenta que involucra abandonar cadáveres envueltos en bolsas o lonas viene suscitando preocupación en las autoridades del Valle de Aburrá, pues en los últimos días se han registrado cuatro casos en el corregimiento de San Cristóbal, otro en el barrio San Javier de Medellín, Copacabana y Bello.

Aunque la primera hipótesis está relacionada con un ajuste de cuentas interno, las autoridades no descartan que guarde alguna relación con los cabecillas que tienen asiento en la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí, cuyos diálogos llevan varios días suspendidos por la polémica fiesta vallenata.

El caso más reciente fue reportado en el kilómetro 1 de la vía Medellín - San Pedro de los Milagros, a la altura del corregimiento San Cristóbal, donde fue hallado un cadáver amordazado de pies y manos y envuelto en un costal, al lado de una quebrada. Aunque no ha sido identificado, el informe diario de homicidios indica que tenía de 20 a 25 años aproximadamente.

Frente a lo sucedido, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, expuso que se avanza en identificar a las víctimas y establecer los móviles de estas muertes violentas, teniendo en cuenta que al parecer son ultimados en un sitio y trasladados a otro territorio para enviar un mensaje.



"La información preliminar que se tiene es que serían ajustes de cuenta internos dentro de las mismas estructuras. Obviamente, cuando usted encuentra un cuerpo embolsado, no se trata solamente del homicidio, sino del mensaje que quieren enviar. Igual sigue la plena identificación de las víctimas, verificando antecedentes", indicó el funcionario.

En cuanto a la posible retaliación que se esté dando por la decisión del Gobierno nacional de suspender los diálogos con los cabecillas del Valle de Aburrá mientras avanzan las indagaciones sobre la polémica celebración, Villa aseguró que de momento lo único que los debe tener concentrados es la persecución de la criminalidad en la articulación con policía y fiscalía para seguir dando resultados.

"Las estructuras criminales con las que tienen representación en la cárcel La Paz siguen dinamizando domicilios. Esa confirmación, ellos mismos están probando lo que con sus discursos dicen, no están haciendo. No tiene sin cuidado si hay rencillas internas, como están al interior de la cárcel, no, si lo que ellos están haciendo es mandándose mensajes al interior entre ellos o presionando al Gobierno nacional", manifestó Villa.

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Vale la pena mencionar que los casos anteriores a este se registraron en la vereda El Zarzal, de Copacabana, donde fue localizado el cuerpo de un hombre, envuelto en papel vinipel y cubierto con una sábana en la autopista Norte.

Además, hubo otro el pasado sábado en el acceso del barrio Santa Rita, de Bello, y el día anterior en la calle 44A con la carrera 103, en el barrio Antonio Nariño, de la comuna 13 de Medellín, donde hallaron al lado de unos contenedores de basura un cráneo y dos huesos que fueron dejados en unas bolsas y una lona roja.